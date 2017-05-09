Названы самые скандальные видео 2017 года

YouTube обнародовал рейтинг самых популярных и скандальных видеороликов за 2017 года. Данный список был сформирован на основе количества просмотров, лайков и комментариев.

Первое место заняло видео с несовершеннолетней жертвой изнасилования Дианой Шурыгиной в шоу «Пусть говорят». Споры зрителей о том, действительно ли девушка была изнасилована не утихали в течение всего года. Еще одним популярным роликом стало высказывание Екатерины Скулкиной из Comedy Woman про работницу эскорт-агентства ингушской национальности, после сего несколько десятков ингушей отправились штурмовать офис ТНТ.

На третьем почетном месте оказался трейлер фильма «Матильда», на основе которого депутат Госдумы Наталья Поклонская развернула целую кампанию по защите репутации Николая II. Всего эти видео в общей сложности смотрели более 633 миллионов раз или более 40 миллионов часов.