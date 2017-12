Составлен рейтинг лучших независимых видеоигры 2017 года

В сети составлен рейтинг лучших независимых видеоигр по итогам 2017 года. Данные опубликовал ресурс IndieDB, который предоставляет разработчикам возможность распространять свои продукты.

Пользователи портала в течение 20 дней могли проголосовать за самый качественный, по их мнению, игровой проект. Больше всего участников отдали свои голоса за многопользовательскую Foxhole, находящуююся в раннем доступе. Особенность игры в том, что игроки призваны изменить военную обстановку при помощи развития оборонной промышленности.

Вторую позицию популярности занял суровый платформер Cuphead. Тройку лидеров завершил Day of Infamy, шутер от первого лица. Многие респонденты положительно оценили уровень таких электронных продуктов, как Hollow Knight, Holdfast: Nations At War, Remothered: Tormented Fathers, Hello Neighbor, Observer, Syrian Warfare и Return 2 Games: Book of Demons.