В Балашихе на свалке «Кучино» установили мощный факел для дегазации

В Балашихе на территории свалки «Кучино» был запущен мощный факел для дегазации. Старт работе указанной системе для сжигания свалочного газа дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Запущенный факел для дегазации в пять раз мощнее ранее установленного на мусорной свалке. Отмечается что на полигоне пробурили 55 газовых скважин, подсоединенных к большому высокотемпературному факелу. Это устройство будет сжигать около 2,5 тысяч кубометров свалочного газа в час.

По словам специалистов на данный момент на свалке проводится ароматизация в ходе которой аэрозольные установки функционируют в постоянном режиме. Губернатор Подмосковья ранее сообщил, что весь свалочный газ будет ликвидирован с полигона в течение текущего месяца.