Опубликовано фото готового участка Крымского моста

Минтранс России опубликовал снимок обустроенной проезжей части, которая расположена на отрезке Крымского моста между Таманью и Керчью. Данную фотографию сделал министр транспорта Максим Соколов.

Как стало известно, буквально недавно Минтранс Максим Соколов побывал на Крымском мосту. Там он занимался инспекцией хода строительства автомобильных подходов. Во время инспекции он сделал фотографию готовой обустроенной проезжей части между Таманью и Керчью. Данный снимок он разместил на официальном сайте Министерства транспорта России.

Согласно опубликованному фото, данный участок моста уже заасфальтирован и оснащен металлическим барьерным ограждением, а также мачтами освещения.