Почта Деда Мороза не успевает обрабатывать письма

Практически половина всех писем, отправленных Деду Морозу в нынешнем году, были написаны взрослыми. Это поспешил сообщить глава АО «Почта Деда Мороза» Людмила Суранова.

В век цифровых технологий письма, отправленные по электронной почте, набирают все большей популярности. Большая доля пришедших писем написана детьми, но взрослые всех возрастов тоже не стыдятся написать. Как сообщается, в общей сложности за период уходящего года почтой Деда Мороза было получено свыше 200 тысяч писем.

Самые популярные желания довольно просты, взрослые и дети хотят, чтобы на Земле было побольше мира, крепкого здоровья близким и родным людям и в этом роде.