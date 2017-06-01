В Москве минимальный размер пенсии составит более 17 тысяч рублей

Новое постановление правительства Москвы говорит о том, что с 1 января грядущего год в столице размер социального стандарта пенсионера будет увеличен на 21% — с 14500 до 17500 рублей в месяц. С более подробной информации можно ознакомиться на сайте кабмина РФ.

Согласно опубликованному документу, такие нововведения коснутся пенсионеров, которые проживают в российской столице не менее 10 лет. В общем под эту категорию на сегодняшний день модно отнести примерно 1 миллион 400 тысяч человек. Помимо этого, с января возрастут выплаты нуждающимся москвичам – в среднем от 4000 до 15000 рублей.

Стоит отметить, что семьи, в которых проживают ети с ограниченными возможностями, начнут получать в год 10000 рублей на покупку школьной формой. Увеличена до 15000 рублей и единовременная сумма тем, кому больше 100 лет.