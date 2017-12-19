Мэр Красноярска поздравил одаренных школьников с Новым годом

Мэр Красноярска Сергей Еремин встретился в волонтёрском центре «Доброе дело» с одаренными школьниками, поздравив детей с наступающим Новым годом. На встречи присутствовали ребята, который смогли достигнуть в уходящем году серьёзных успехов в техническом творчестве.

По словам Еремина, своим примером и талантом такие дети смогут вне только показать достойный пример своим сверстникам, а также сделать этот мир добрее. Градоначальник поздравил всех школьников с новогодними праздниками, пожелав дальнейших успехов и новых достижений. Ребята с воодушевлением рассказали мэру о своих успехах в 2017 году. В конце встречи Еремин отметил, что абсолютно каждый из присутствующих школьников является яркой звёздочкой Красноярска, достигшей больших побед на всероссийском уровне.