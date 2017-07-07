12-летняя девочка из Кирова поздравила с праздниками Путина, Трампа, Меркель и Джонсона

В канун Нового Года поистине случаются невероятные события. Случай на радиостанции «Комсомольская Правда. Киров» прямое тому доказательство. Туда обратилась двенадцатилетняя Елизавета Ожогова, которая поздравила с праздниками людей со всего мира и отдельно Владимира Владимировича Путина, Дональда Трампа, Ангелу Меркель и Бориса Джонсона.

В виде поздравления юный талант исполнила песню «Хотят ли русские войны?», от которой у всех работников редакции мурашки пробежали по коже. Лиза - очень добрая девочка, и от всей души хочет мир во всем мире, для этого она и обратилась ко всем тем людям, от которых, как она считает, зависит благополучие мира. Такая необычная форма поздравления получилась от того, что Лиза с четырех лет занимается в музыкальной школе и единственное, что она пока умеет – петь.

Сейчас девочка учится в музыкальной школе и поет в детском хоре России. У юной певицы очень большая творческая семья и талант ей достался от мамы. От Деда Мороза Лиза ждет много подарков.