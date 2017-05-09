Джеки Чан сделала фото с газетой "Копейский рабочий"

Известное на территории города Копейск издание под названием «Копейский рабочий» вновь опубликовало фото с знаменитостью мирового кинематографа. На этот раз эстафету подхватил популярный актер Джеки Чан.

Снимок с актером был сделан еще месяц назад, однако руководство журнала решило приберечь его до Нового года. На опубликованном снимке в руках у Джеки Чана выпуск с новогодним дизайном.

Стоит отметить, что в канун Нового года редакция, кроме многочисленных поздравлений, получила уникальные фото Николь Кидман, Бена Аффлека и Уилла Смита. Постер снимка Джеки Чана был вручен губернатору Борису Дубровскому. Напомним, что в разное время с «Копейским рабочим» снимались Роберт Паттинсон, Анжелина Джоли, Ричард Гир и Стивен Спилберг.