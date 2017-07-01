Участница «Евровидения» из Великобритании показала «голые» фото

27-летняя певица Рита Ора, которая принимала участие в отборе на музыкальный конкурс «Евровидение» опубликовала на своей страничке в соцсети «голые» фото, на которых девушка показала подписчикам свою соблазнительную фигуру топлес.

По дате на скринах стало понятно, что знаменитость долго ждала "того самого момента", когда у нее появится возможность продемонстрировать всем такие горячие снимки. Судя по всему, эти фотографии завалялись в телефоне артистки ещё с начала декабря текущего года.

На фото Рита Ора запечатлена топлес, а обнаженные груди певица прикрыла руками, игриво глядя в камеру. На одном из снимков девушка оголила ягодицы признавшись, что всегда мечтала показать публике свою фигуру без одежды.