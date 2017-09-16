Ангелина Вовк показала на видео «уколы молодости»

Знаменитая телеведущая Ангелина Вовк в свои 75 лет не прекращает следить за своей внешностью. Накануне артистка обнародовала видео, на котором показала, как ей делают процедуру омоложения в виде так называемых «уколов молодости» в лицо.

Поклонники восхитились храбростью Вовк, которая во время достаточно болезненной процедуры ъ не ежится от боли, а только мило улыбается. Подписчики сразу же отметили, что Ангелина Михайловна смелая женщина, раз в таком возрасте продолжает терпеть подобные «мучения».

Стоит отметить, что так трепетно относиться к собственной красоте телеведущая научилась у своей матери. Также Вовк ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом и ест только полезные продукты, а к уколам ботокса она решила прибегнуть, когда увидела на лице серьезные морщинки.