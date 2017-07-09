Актер Джуду Лоу празднует свой день рождения

Сегодня известному актеру Джуду Лоу исполняется 45 лет. За свою богатую работу в киноиндустрии Лоу сыграл роли более чем в пятидесяти пяти фильмах, однако настоящую популярность принесли ему всего лишь около пяти картин, среди таковых: «Шерлок Холмс», «Холодная гора», «Близость».

Джуд Лоу 5 раз был награжден в номинации «Лучший актер года». Нельзя назвать карьеру актера быстрой. Поначалу талант был признан только в пределах родной страны. Всемирную славу ему принесла работа в картине «Талантливый мистер Рилли». Кинолента с бюджетом всего лишь 40 миллионов долларов смогла принести доход режиссерам до 80-ти миллионов долларов.

Сам Лоу поделился, что был женат один раз на коллеге по работе, актрисе Сэйди Фрост, которая подарила ему рождение трех детей. После чего актер состоял еще в нескольких отношениях принесших ему рождение еще двух родных детей.