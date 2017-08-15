Алла Пугачева на новогоднем огоньке отдала предпочтение классике

В "Новогоднюю ночь на Первом" Алла Пугачева споёт новую песню в старом образе.

Новый Год без Аллы Борисовны, для большинства соотечественников, сравним с новогодним столом без салата Оливье. В "Новогоднюю ночь на Первом" примадонна порадует поклонников новой песней «Я летала», автор - Олег Влади, имя которого пока еще не известно широкой публике. В течение двух дней все трудились над съемками видео, которые проходили на крыше одной из дорогих центральных гостиниц, где можно увидеть все красоты предпраздничной Москвы. Пугачева предпочла классический стиль одежды. Так, она предстанет в длинном черном платье, классическом пальто и неизменными огненными волосами, в окружении большого количества людей.

Ранее Алла Борисовна говорила об остановке своей концертной деятельности. Многим продюсерам телеканалов так и не удалось уговорить ее поучаствовать в новогодних телешоу. Первому каналу певица не смогла отказать.