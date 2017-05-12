Опрос: В России число оптимистов снизилось в два раза

Количество граждан России, имеющих оптимистичные ожидания от следующего года, сократилось в два раза. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международной исследовательской ассоциации Gallup International.

Согласно полученным данным, доля оптимистов среди россиян с начала текущего года снизилась с 51 до 25 процентов. А доля тех граждан РФ, кто не ожидает чуда и особых перемен в грядущем году, возросла на 11 процентов. Количество пессимистов увеличилось с 17 процентов до 19.

Отмечается, что самые оптимистичные прогнозы россияне строили на 2016 год, находясь в ожидании перемен после кризисного 2015 года, однако желаемого улучшения не произошло и граждане России стали значительно осторожнее в своих прогнозах.