Голосовой помощник "Алиса" написала свой первый музыкальный альбом

Детище Яндекса, голосовой помощник «Алиса», попробовала себя в роли композитора и выпустила в свет свои собственные песни. К предстоящему новогоднему торжеству мир услышал альбом композиций, созданных искусственным интеллектом. Рассказал телеканал «360», ссылаясь на поисковой сервис «Яндекс. Музыка».

Тесты песен были записаны, основываясь на поисковых запросах уходящего года с помощью автопоэта, а сама музыка непосредственно с участием нейросети.

В итоге пользователям предоставляется возможность прослушать альбом «Алисы», состоящий из 7 композиций. Немного ранее в сети была обнародована информация о том, что директор Сберабнка Герман Греф провел диалог с приложением. С его слов, «Алиса» не способна поддержать полноценный диалог.