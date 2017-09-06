"Усатый нянь" принимает поздравления в честь юбилея

29 декабря основоположник и художественный руководитель "Театра Луны" Сергей Проханов празднует свой 65-й юбилей.

Всеобщая зрительская любовь к Сергею Проханову пришла еще в советские времена, сразу после того, как свет увидел такие картины: «Усатый нянь», «Молодая жена» и «Трижды о любви». 1992 год стал для артиста знаковым. Тогда родилось его детище "Театр Луны", где он и на данный момент является художественным руководителем. На сцене «Луны» развивали свои артистические способности Стычкин и Хаматова. В данный момент театр насчитывает более 30 постановок, три из которых Проханов поставил по собственному сценарию - "Фауст", "Ночь нежна" и "Путешествие дилетантов".

Малышам здесь будет не менее интересно, а именно в театре "Маленькая Луна", где проходят детские постановки: "Мэри Поппинс - NEXT" и "Шантеклер".

Проханов отметил себя и как режиссёр, под его началом прошла постановка рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» в Театре имени Моссовета.