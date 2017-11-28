Весной из «Платова» введут прямые рейсы в Тель-Авив и Болонью

Этой весной в аэропорту «Платов» введут прямые рейсы в Тель-Авив (Израиль) и Болонью (Италия). Уже запланированы даты для первых перевозок: 28 марта и 21 апреля соответственно. Ими займется авиакомпания «Уральские авиалинии».

Авиагавань «Платов» пополняет список своих постоянных рейсов. Теперь из Ростовской области можно будет прямо попасть в израильскую столицу и Болонью. Как сообщается, рейсы начнутся только с весны, однако бронь на билеты уже открыта. Известны также точное время и дата перелетов. Также сообщается, что можно будет заказать билет на обратный прилет.

На данный момент в Ростове уже существует возможность без пересадок добраться до Тель-Авива. Это можно сделать, воспользовавшись постоянным рейсом авиакомпании «Россия». В Болонью же до сих пор оттуда прямого рейса не было, а потому это действительно полезное нововведение в аэропорту «Платов».