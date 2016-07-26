В Петербурге гламурный полицейский покинул ряды правоохранительных органов

В Петербурге гламурный полицейский Роман Карплюк принял решение покинуть работу в правоохранительных органах. Звезда Instagram сообщил об этом своим подписчикам 29 декабря.

По словам Карплюка, он решил уволиться из полиции для реализации в других направлениях, так как полон идей и амбиций. Формальной причиной ухода из Главка стало истечение срочного контракта.

Напомним, в Петербурге ранее был объявлен конкурс на подключение троллейбусов к интернету. Беспроводная сеть станет доступна в четырехстах транспортных средствах. Всего на установку оборудования уйдет 36 миллионов рублей.