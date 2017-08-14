В России в 2017 году рекордно выросла продолжительность жизни

В России рекордно выросла продолжительность жизни. Такие данные были зафиксированы за 2017 год. Сообщается, что в среднем россияне стали жить около 72,6 лет, что больше, чем в прошлом году и вообще за все время, когда стали учитывать этот показатель.

Такие сведения сообщают отечественные СМИ со ссылкой на Веронику Скворцову, главу Министерства здравоохранения РФ. Она рассказывает, что в этом году было сделано много для осуществления цели увеличения продолжительности жизни в России. По ее словам, правительство стало уделять больше внимания строительству оздоровительных и перинатальных центров. Также тратится много бюджетных денег на то, чтобы поставлять в клиники современное оборудование, а также повышать квалификацию медицинских специалистов.

Вместе с тем, как возрос показатель продолжительности жизни, уменьшился показатель смертности. Как сообщает Скворцова, в процентах эта цифра сейчас обозначена как 2, однако если посмотреть в той точки зрения, что жить стали больше порядка 35 тысяч человек, все выглядит довольно внушающие.