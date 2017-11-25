В Москве в канун Нового года откроют станцию «Ховрино»

В Москве станцию "Ховрино" Замоскворецкой ветки столичного метро власти планируют открыть в канун Нового года – 31 декабря. Об этом сообщатся на сайте московской подземки.

Согласно предоставленной информации, на данный момент на станции осуществляются заключительные работы: проходят тестирования систем связи, настройка устройств автоматики, испытания систем жизнеобеспечения и проводится обкатка пути на перегоне.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что станция "Ховрино", которая находится на севере Москвы, будет официально открыта 29 декабря, однако открытие было решено перенести из-за возникших замечаний в связи с вводом в эксплуатацию нового объект.