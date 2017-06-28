Больной раком школьник из Приморья получил компьютер от Путина на Новый год

13-летний мальчик из деревни Прилуки, который болеет раком, получил в подарок на Новый год компьютер после того, как родители школьника обратились с просьбой о помощи к лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте администрации Приморья.

Согласно полученной информации, мальчик живет с мамой в указанном селе, а переехать именно сюда посоветовали врачи, ведь свежий воздух и природа положительно влияют на здоровье. У школьника рак головного мозга, и он уже перенес две операций. Сейчас подросток постепенно восстанавливается, осваивая заново необходимые для жизни навыки.

Недавно мальчик попросил на свой день рождение персональный компьютер, однако все деньги семьи уходят на дорогостоящие медикаменты. Мама школьника решила написать о желании сына Путину, который сразу же исполнил данную просьбу. Глава Приморья передал подарок ребенку, поздравив его с наступающим Новым годом.