В Москве все городские службы начинают работать в усиленном режиме

В Москве все городские службы, в числе которых пожарные и экстренные подразделения, с 29 декабря перешли на усиленный режим работы. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте мэра столицы и правительства РФ.

В сообщении говорится, что городские службы проработают в таком режиме до 9 января включительно, ведь только слаженная работа всех подразделений поможет обеспечить в новогодние праздники необходимое функционирование систем жизнеобеспечения города.

Уточняется, что для ликвидации вероятных экстренных ситуаций в Москве готовы 1268 аварийно-восстановительных бригад. Также подготовлены 1600 пожарных спасателей и 10 вертолетов. Под особый контроль взяты все площадки столицы для запуска пиротехники.