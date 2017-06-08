В Новокузнецке на частном мероприятии выступил Александр Ревва

В Новокузнецке Александру Ревву заметили в одном из развлекательных центров, где шоумен выступал на дне рождении у местной жительницы. Об этом журналистам сообщили горожане.

По полученной информации, роль ведущего на частном мероприятии исполнил российский известный актер Александр Ревва, который развлекал гостей шутками, а затем представил зрителям несколько своих песен.

Отметим, что шоумен ведёт очень активную жизнь в соцсетях, однако подписчикам о своих планах посетить Новокузнецк в личном аккаунте не сообщил. А вот гости торжества решили поделиться в Сети фотографиями и видео с Реввой. Известно, что недавно в указанном городе выступали Дмитрий Дибров, Леонид Якубович, Дмитрий Хрусталёв и Валерий Сюткин.