В новом году каждая московская школа обновит инфраструктуру

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил итоговое заседание Департамента образования и поздравил всех учеников и учителей с большим успехом в 2017 году.

Как сообщает «Интерфакс», по словам главы столицы, успех неслучаен и «является следствием огромной системной работы в области образования Москвы, системных изменений». Напомним: в этом году 19 столичных школьников заняли призовые места в международных предметных олимпиадах и были награждены от правительства Москвы грантами в сумме от 250 тысяч до миллиона рублей.

Глава Департамента образования Москвы Исаак Калина подтвердил намерения Правительства продолжить проект «Московская электронная школа». В его рамках каждая школа столицы, без исключений, получит оборудование нового поколения: интерактивные доски, образовательные планшеты и ноутбуки, электронику для практических занятий. В течение нового 2018 года каждое учреждение Москвы будет снабжено новыми образовательными технологиями.