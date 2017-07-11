Дрогона из "Игры престолов" озвучили стонами черепахи, занимающейся сексом

Звукорежиссер сериала "Игра престолов" приняла решение озвучить дракона стонами черепахи, которая занимается сексом. По словам Пол Фейрфилд, именно этот звук отлично описывает некоторые личностные качества Дрогона.

Как рассказала звукорежиссер, чаще всего для озвучки драконов используются звуки пения птиц, насекомых и рептилий. Однако для Дрогона, которого Дейнерис назвала в честь погибшего мужа Кхала Дрого, потребовался стон черепахи, которая занимается сексом. По ее словам, Дрогон практически является любовником Кхалиси, он все время ей свистит, словно говорит "О, детка".

Фейрфилд рассказала, что звук обрабатывали при помощи специальных эффектов, в результате чего он практически превратился в мурчание. Звукорежиссер подтвердила, что каждый раз, когда зритель слышит зов Дрогона, то это стон сношающихся черепах.