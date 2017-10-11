Ксения Собчак Новый Год проведет в кругу семьи

Известная телеведущая, а сейчас еще и кандидат в Президенты РФ Ксения Собчак поделилась с журналистами своими планами на Новый Год. Собчак останется в кругу родных и близких.

Вот уже который год, этот праздник проходит у Собчак без телевизора. Их семью больше интересуют планы и события, которые происходят друг у друга, также любят повспоминать былое. Кулинарничает Ксения Собчак с мужем - Максимом Виторганом, вместе они готовят салат оливье к праздничному столу, а мама приносит кролика с картошкой и утку.

На данный момент Собчак активно занимается своей предвыборной кампанией. Так, у нее запланирован тур по России, она побывает в Саратове, Самаре и других городах.