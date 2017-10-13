В «Перекрестках» охранники получать металлоискатели

Вследствие взрыва в петербуржском маркете «Перекресток» служба безопасности усиливает методы охраны во всей сети. Охранникам выдадут металлоискатели и разрешать досматривать покупателей.

Компания X5 Retail Group является владельцем ряда супермаркетов, в которые входит «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Карусель». 27 декабря детонировало взрывчатое устройство (предварительно 200 г в тротиловом эквиваленте), которое находилось в камере хранения магазина «Перекресток». Руководство приняло решение об ужесточении мер безопасности. Так, охранникам выдадут ручные металлоискатели, будут убраны все камеры хранения и посетители должны проходить в зал со своими сумками, которые предварительно досматриваются и опечатываются.

Покупателям с помощью плакатов и постоянной трансляции, будут напоминать об ответственности и своевременном реагировании на подозрительные пакеты и предметы, которые могут быть кем то небрежно оставлены. Всего пострадавших насчитывается порядка 13 человек.