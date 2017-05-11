Появился список самых долгожданных сериалов 2018 года

Известный американский журнал Esquare опубликовал топ самых ожидаемых сериалов грядущего 2018 года.

Список заполнили сериалы из разных жанров. Самым востребованным оказался проект с научно-фантастической тематикой "Видоизмененный углерод". В фаворитах числятся новый сезон «Американской истории преступлений», захватывающий боевик «Чёрная молния», драма «Чи», сериал мистического характера «По ту сторону».

Не обошли стороной и комедии. Зрители хотят поскорее увидеть «Хорошие девчонки» и «Возрастная комедия», "2 Dope Queens" ("Две крутые королевы"), а еще для любителей черных комедий будет презентован сериал по мотивам фильма "Смертельное влечение" и "Шоу Вана Джонса". Перезапуск ситкома "Розанна" также планируется на следующий год. National Geographic, в свою очередь, презентует научно популярную документальную работу о Земле "Этот странный камень".

Из списка составленного порталом IMDb самый ожидаемый фильм - «Мстители: Война бесконечности» запуск, которого планируют на май.