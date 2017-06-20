Светящиеся новогодние трамваи радуют москвичей

В этом году Мосгортранс продолжит традицию по украшению городского транспорта к Новому Году. По городу уже курсируют светящиеся праздничные трамваи.

Москвичи могут наблюдать праздничные трамваи на двух центральных маршрутах «А» и «Б». Множество ярких и разноцветных огней освещают вагоны, напоминая о празднике. Генеральный директор Мосгортранса Леонид Антонов отметил, что трамваи будут курсировать весь период зимних каникул в вечернее и ночное время, ожидается перевезти около 17 тысяч человек.

Дед Мороз и Снегурочка также примут активное участие в этом торжественном событии. 28 декабря, они будут раздавать презенты самым маленьким пассажирам.

Это замечательное и яркое событие проходит в Москве уже третий год подряд.