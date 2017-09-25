Эвакуация поезда в Нидерландах прошла успешно

На письмо с угрозами о взрыве поезда нидерландские полицейские отреагировали оперативно. С состава эвакуировали всех пассажиров.

Состав ехал по направлению из Амстердама в Берлин. Сразу после получения письма, более 80 пассажиров было снято с поезда вблизи станции Нидерландского города Олдензал. Весь состав оставили на станции, где его тщательно осматривают кинологи с собаками и представители правоохранительных органов.

Так в течении этой недели нидерландскими полицейскими были задержаны 4 человека по подозрению в организации теракта, одним из них оказался гражданин Швеции.

Также в Германии благодаря подозрительным письмам, отправитель которых неизвестен, был перекрыт правительственный район. Радиации в конверте не было, а на взрывчатые вещества еще предстоит проверить.