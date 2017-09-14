Клара Новикова стала жертвой семейного насилия

Клара Новикова приоткрыла завесу и пустила поклонников в свою личную жизнь. В откровенном интервью с Борисом Корчевниковым на программе «Судьба человека» артистка рассказала о своих отношениях с мужчинами.

Первый муж телеведущей Виктор Новиков оставил в душе только теплые воспоминания, и всё же в их семейной жизни произошел один большой раскол, который привел к разводу. 31 декабря 1975 года в разгар празднования Нового Года, когда Клара Новикова вышла на перекур, за ней выскочил ее бывший муж. Разъяренный, он ударил ее по лицу. Юмористка считает, что причиной такого поступка могла быть элементарная ревность, ведь на тот момент она была уже популярна, любима многими и за ней ухаживало большое количество мужчин.

Новым супругом стал Юрий Зерчанинов. Для Клары это была любовь с первого взгляда, но в 2009 году, его уже не стало. Операция по пересадке клапана на сердце, не смогла продлить счастливую семейную жизнь.

Больше Новикова замуж не выходила, несмотря на большое количество поступающих предложений.