Новогодний концерт в Кремле объединил звезд шоу-бизнеса

27 декабря праздничный концерт в Кремле в честь Нового Года под эгидой президента России собрал известных деятелей искусства, звезд шоу-бизнеса, спорта, журналистов, ученых, политиков.

Самими звездами было сделано множество фотографий, которыми они поделились со своими поклонниками в Сети. Наряды участников торжества поражали своей яркостью, разнообразием, тонким дизайнерским подходом, как будто их владельцы устраивали соревнование, кто лучше. На концерте присутствовали Юдашкин, Королева, Розенбаум, Газманов, Маршал и многие другие заслуженные артисты России. Президент РФ и его пресс-секретарь Дмитрий Песков активно фотографировался с гостями. Звезд порадовал талантливый детский хор, которым вот уже много лет руководит Валерий Гиргеев.