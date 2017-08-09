Виновник убийства в Обнинске проведет в тюрьме 9 лет

Судьи оставили без изменения свой вердикт по делу об убийстве в массовой драке, которая произошла на Киевском шоссе возле ТЦ «Обнинский».

Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года произошла массовая потасовка с участием минимум 10 молодых людей. Результатом стало убийство 36-летнего мужчины. Один из участников, 33-х летний Виктор Варбан, оказался владельцем пневматической винтовки, из которой и было произведено убийство. Впоследствии, на суде, он рассказывал, что не собирался доводить происшествие до летального исхода.

Хоть и была попытка обжалования приговора, но судьи согласились с вердиктом прокуроров о законности приговора и свое ранее принятое решение, про лишение свободы на 9 лет, оставили без изменений. Также обязали выплатить матери погибшего 1,5 млн.руб, в виде моральной компенсации.