Про популярные подарки на Новый Год рассказала Юла

Создатели приложения «Юла» поделились информацией о подарках россиян на Новый год. На праздники россияне получат смартфоны, фитнес-браслеты, планшеты, смарт часы.

Благодаря сервису бесплатных объявлений «Юла», стали известны самые востребованные подарки, которыми будут баловать россияне друг друга. Первенство пришлось на продукцию компании Apple- 55% покупателей отдали ей предпочтение. Самыми популярными признали модели 5S и 6S.

С системой Android чаще всего покупали Redmi Note (золото) и Redmi 4х (бронза). Серебро почетно досталось Asus Zenfone, тем не менее, по общим показателям Samsung держит уверенное второе место.

С планшетами прослеживается другая история. Лидером продаж выступает Samsung 44%, в то время как iPhone предпочли почти 30% покупателей.

Не обошли стороной и Huawei, Lenovo, Asus. Любители Apple с удовольствием приобретали и смарт часы (49%), Xiaomi (33%) и Samsung (1,5 %).