Руссская Баба-яга околдовала Маями

Путешествия сказочной Бабы-яги стали повседневной реальностью. Русская народная героиня очаровала жителей Майами.

О покорении мира Героини свидетельствует ролик, который освещает все ее перемещения, начиная с Екатеринбурга. Баба-яга ведет активную светскую жизнь. В ноябре ее можно было лицезреть в Дубае на музыкальном фестивале, в окружении известных артистов. Сейчас ею любуются в США на шоу ярмарок и галерейных площадок Miami Art Week., где стала самым выдающимся по своим размерам объектом искусства.

Родительница Бабы-яги Ирина Лагошина, своим детищем хочет развеять миф о России. Так как в ее проекте проводится тонкая параллель с политической ситуацией. И Россия воспринимается как агрессивная и пугающая, впрочем так мы привыкли видеть нашу Ягу. И всё же за внешностью скрывается мудрость, история, положительные черты русского характера.

Оказалось, что многим пришлась по душе скульптура и посетители с удовольствием фотографировались с русской сказкой.