Появилось подтверждение беременности Матильды от Николая II
Появилось подтверждение беременности знаменитой балерины Матильды Кшесинской от императора Николая II. Об этом сообщила директор Госархива Лариса Рогова.
По словам Роговой, корреспонденту издания "Московский Комсомолец" на самом деле удалось найти в архивах фрагмент из воспоминаний балерины Матильды, в которых она рассказывает о беременности. Директор Госархива рассказала, что в воспоминаниях Матильды имеется зачеркнутый фрагмент, который журналист привел в своей статье. Пометки в машинописном варианте воспоминаний были сделаны рукой балерины, что позволяет сделать сравнения почерка Кшесинской в воспоминаниях с образцами ее почерка в других написанных ею документах.
В отрывке статьи, которую написал журналист, был опубликован отрывок из воспоминаний Матильды, в котором говорилось, что она вылетела из саней и сильно ушиблась. Если бы этого не произошло, то вскоре она могла бы стать матерью. Согласно словам балерины, только став старше она поняла, что потеряла. Многие потом заявляли о том, что у нее были дети от Николая II, однако это не так. Своего единственного ребенка от Наследника она потеряла в тот день, когда выпала из саней.