Приговор Квачкову Верховный суд оставил в силе

Полковнику Квачкову продлят срок. Рассмотренное уголовное дело по экстремизму не принесло новых результатов. Приговор остается в силе.

В 2015 году обнародовано видеообращение от экс-полковника. В течение двенадцати месяцев производились проверки этого обращения, в итоге чего дознаватели обнаружили признаки экстремизма. Уже весной 2016, его официально привлекли как обвиняемого.

Первоначально дело проходило по статье 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"), однако позже его переквалифицировали в ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Что означало лишения свободы Квачкова на восемнадцать месяцев.

Сам обвиняемый со своей виной не согласен. Его защита не раз просила прекратить уголовное преследование из-за отсутствия преступления. Согласно их утверждению, видеоролик размещен третьими лицами, не имеющими никакого отношения к подсудимому.

С учетом остальных судимостей, осужденный выйдет на волю не раньше февраля 2019 года.