2017 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России‍

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что 2017 год за всю историю метеорологических наблюдений стал самым теплым. Такое заявление он сделал на пресс-конференции 28 декабря. По его словам, показатель уходящего года даже побил реккорд 2016.

Накануне Гидрометеорологический научно-исследовательский центр подводил итоги того, насколько изменился климат в России за этот год по сравнению с прошлым, а также в целом за всю историю России, когда подобные данные начали фиксировать. Как сообщил Вильфанд, этот год оказался самым теплым. На основании этих и других данных он подвел итог, что мировая ситуация ухудшается, ведь дело идет ко глобальному потеплению.

Начало следующего 2018 года в Москве также не обещает быть холодным. Ни на Новый год, ни на Рождество в столице не предвещается снега и морозов.