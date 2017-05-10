Ушел из жизни выдающийся деятель искусств Виктор Семакин

26 декабря на сайте нижегородского ТЮЗа появилось информация о смерти популярного режиссера и бывшего руководителя Виктора Симакина..

За годы, когда Симакин был директором ТЮЗа, поставлено множество запоминающихся, интересных, блестящих постановок. Одной из самых выдающихся считается постановка «Принцесса Турандот» по сказке Карло Гоцци. Его список работ бесконечен и все они вновь и вновь привлекали зрителя. «Завтра была война», «Мэкки-нож», «Принцесса Турандот», «Сны Евгении», «Фартовые девочки», «Бедность не порок», «Блин-2», «Вишневый сад», «Васса Железнова» и «Жена мужа в Париж провожала» - это не предел. Каждая из них заработала отличную отметку специалистов и его всегда выделяли на сценических фестивалях.

Вклад в работу ТЮЗа огромен. Он три раза возглавлял Нижегородский ТЮЗ, благодаря ему получилось сохранить единство театра, во времена разногласий, непониманий, творческих противостояний.

Провести в последний путь все соберутся 28 декабря в 11:00 в Спасо-Преображенской (Карповской) церкви. Отъезд автобуса от театра — в 10 часов.