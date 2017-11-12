В России выпустят юбилейные монеты с Винни-Пухом

Банк Российской Федерации выпустил в обиход довольно неожиданные памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов. Наиболее крупным тиражом в свет выйдут монеты, приуроченных к работе российских мультипликаторов про Винни-Пуха и трех богатырей. Информация об этом появилась в конце нынешнего месяца на сайте регулятора.

Еще в конце прошлой весны, телеканал «360» известил о том, что Банк РФ издаст монету, приуроченную к 150-летию дня рождения Константина Бельмонта.

Количество юбилейных монет во многом будет зависеть от того к какой серии приурочены от трех тысяч до полумиллиона. Монетами без ограничений возможно будет пользоваться без каких-либо ограничений, сообщает ЦБ.