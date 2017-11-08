На МЦК между станциями открыли бесплатный каток

Неожиданный сюрприз получили москвичи к предстоящему Новому году от метрополитена- в переходе между станциями метро «Ленинский проспект» на станцию Московского центрального кольца (МЦК) « Площадь Гагарина» появился бесплатный каток.

Размер свежепостроенного ледового катка составил в пределах 200 метров, сразу на ней смогут проехаться до 30 человек. Вблизи разместились шкафчики для хранения личных вещей посетителей, и сам пункт проката коньков. За тем, чтобы на льду соблюдался порядок и не было каких-либо конфликтов, будет контролировать администратор, а также сотрудники охраны, находящиеся в данном переходе. Заявила замначальника столичного метрополитена Юлия Темникова.

Сообщается, что своей работой каток будет радовать москвичей ежедневно с десяти утра и до позднего вечера вплоть до середины января.