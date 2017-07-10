Российские пассажиры 41 авиарейса встретят Новый год в небе на борту самолета. Вылетят путешественники из из пяти городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Томска, сообщается на сайте OneTwoTrip.

Согласно полученной информации, 37 из 41 рейса являются международным, так как на них туристы из России могут улететь в Таиланд, Китай, Турцию, Японию, Ливан, Казахстан и в других самых востребованных у россиян направлениях. Отмечается, что путешественники из Екатеринбурга в основном проведут новогодние каникулы пальм: единственный авиарейс в Новый год из уральской столицы состоится на Гоа 31 декабря в 21:30.

Известно, что позже всех отправится самолет рейса Москва-Доха который поднимется в небо 31 декабря в 23:55, а пятью минутами ранее пассажиры полетят из российской столицы в стартует - Дубаи.