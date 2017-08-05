Идеальна в 49: Светлана Бондарчук показала свои формы

Идеальная фигура в 49 – это не миф. Светлана Бондарчук, известная модель и бывшая жена Федора Бондарчука, на своем примере с легкостью доказала это.

Несмотря на развод, Светлана живет полной и насыщенной событиями жизнью. Так, недавно на фото в Instagram она продемонстрировала свои идеальные формы в бикини, которым могут позавидовать также представительницы более молодого поколения. Благодаря спорту и правильному питанию, можно добиться таких результатов. Новый Год модель проведет на Бали, видимо этот остров ей сильно понравился, раз побывав там буквально осенью, Светлана решила еще раз сюда прилететь.

На фото, не совсем понятно с кем можно увидеть прекрасную обладательницу идеальной фигуры, хотя вряд ли ее новый бойфренд – фотограф Сергей Табунов, смог отпустит красавицу одну. Сергей обожает снимать свою возлюбленную в нижнем белье. В его Instagram размещено множество фото подруги, некоторые очень даже с перчинкой. Бондарчук старше Табунова на 12 лет, но это никак не влияет на понимание в их отношениях.