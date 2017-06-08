Эксперты определили самое вкусное шампанское России

Специалисты некоммерческой организации «Росконтроль» провели тщательный анализ самых популярных на территории России брендов шампанского отечественного производства. Результаты исследования доступны на портале указанного учреждения.

Согласно полученной информации, в новом исследовании участвовали такие бренды, как: «Российское Шампанское», «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера», «Цимлянское Шампанское», «Буржуа», а также «Советское Шампанское». По итогам анализа лидирующую позицию заняло шампанское «Наследие мастера», набравшее 85 баллов.

На втором месте расположилась марка «Буржуа» — 80 баллов, замыкает тройку лидеров «Абрау-Дюрсо» с 77 баллами. Также экспертиза подтвердила, что все проверенные образцы шампанского полностью соответствуют всем требованиям стандарта, указанного в маркировке.