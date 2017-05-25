В Ростове появилась мемориальная доска артисту СССР Михаилу Бушнову

В Ростове-на-Дону в самом центре была открыта мемориальная доска народному артисту СССР Михаилу Бушнову. Мероприятия в связи с установкой памятника состоялось 27 декабря с участием донского замгубернатора Игоря Гуськова.

Мемориальная доска Бушнову появилась на территории центрального проспекта Кировский возле жилого дома №44, где в течение последних лет жил легендарный артист театра имени Горького. Михаила Ильича можно смело отнести к тем уникальным людям, которые при жизни смогли стать легендами.

Напомним, Бушнов скончался в июне 2014 года. За весь свой творческий путь он сыграл огромное количество ролей и каждый раз, выходя на большую сцену, искренне и самоотверженно дарил поклонникам интеллектуальное богатство и вдохновение дальше жить и наслаждаться каждым мгновением.