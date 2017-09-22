В Москве за год введены в эксплуатацию 30 подземных и надземных переходов

В Москве с начала 2017 года были введены в эксплуатацию 30 надземных и подземных переходов. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте столичного департамента строительства.

В сообщении говорится, что за текущий год строители возвели новые пешеходные переходы на Рябиновой улице, а также в районе улиц Народного ополчения, Мневники, и Ленинградского шоссе. Еще восемь внеуличных переходов были открыты на территории Волоколамского шоссе.

Переходы также введены в эксплуатацию на участке между центральными улицами Элеваторной и Красного Маяка, на Коломенском проезде и Генерала Дорохова. Отмечается, что до конца 2020 года департамент строительства намерен построить еще 38 внеуличных пешеходных переходов.