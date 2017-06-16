В Германии скончался учредитель сети MediaMarkt

В Германии утром 28 декабря на 79-м году жизни скончался один из основателей популярной во всем мире сети гипермаркетов электроники MediaMarkt Эрих Келлерхаль. Об этом информируют западные таблоиды.

По полученной информации, бизнесмен в течение длительного времени боролся с тяжелой болезнью. Родственники и близкие Келлерхаля не уточняют подробности его смерти. Известно, что состояние соучредителя MediaMarkt оценивается в 2 миллиарда долларов, что сделало его самым обеспеченным гражданином Германии.

Келлерхальс вместе со своей супругой и двумя приятелями основал сеть магазинов по продаже техники и электроники в 1979 году, создав в стране совершенно новую концепцию торговли. На огромной площади были представлены различные виды товара, которые ранее возможно было купить только в специализированных магазинах.