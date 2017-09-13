В московском метрополитене будет открыта Большая кольцевая линия

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что Третий пересадочный контур столичного метро будет называться "Большая кольцевая линия". Такое заявление градоначальник сделал в четверг, 28 декабря.

По словам Собянина, такое название для масштабного объекта выбрали граждане России на портале Активный гражданин. В связи с таким решением, в столичном метро в скором времени появится своя Большая кольцевая линия. Напомним, что строящийся Третий пересадочный контур включает 31 станцию.

Протяженность ТПК достигнет 67 километров, а сама линия будет иметь 21 пересадку на другие станции метрополитена. Официальное открытие нового кольца запланировано в начале 2022 года.