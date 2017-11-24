Парки Москвы закончили украшать к Новому году

В парках Москвы была завершена подготовка к празднованию Нового года. Об этом пишут на сайте мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что аллеи и парки в Москве украсили разноцветными гирляндами, снежинками, звездами и декоративными фонарями. Всего в парках нарядили около 40 новогодних елей. Наиболее масштабная работа по подготовке к Новому году прошла в парке "Зарядье", "Музеон", "Сокольники", Парке Горького и так далее.

Самая необычная новогодняя ель появилась в Парке Горького. 12-метровая ель снаружи зеркальная, а внутри ее собрали из светодиодов. Также в Парке Горького к Новому году появился световой лабиринт, который полностью повторяет очертания цифр 2018.