В Москве дорожные табло начали транслировать новогодние поздравления

В Москве красочные открытки с новогодними поздравлениями появились на электронных дорожных табло. Об этом можно узнать на сайте столичного мэра и правительства России.

В сообщении указывается, что на открытке запечатлена огромная украшенная красной звездой и шариками новогодняя елка, возле которой выглядывает небольшой снеговик в красной шапке и шарфе. Впереди стоит собака и находится надпись: "С наступающим 2018 годом!".

Стоит отметить, что новогодние поздравления будут чередоваться с актуальными сведениями о пробках, неблагоприятных погодных условиях, перекрытии дорог. В общей сложности в российской столице было установлено 175 дорожных табло.